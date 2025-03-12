Scarlett Johansson neden sosyal medya hesabı açmıyor? "Üzerimde baskı var"

40 yaşındaki oyuncu, kendisini sosyal medyada katılmaya teşvik eden yöneticilere rağmen hesap açmamakta kararlı olduğunu söyledi. The Outset adında güzellik markası olan oyuncu, marka bünyesinde çalışanların ve Jurassic World: Rebirth filminin yapımcılarının kendisini sosyal medyaya katılmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson şu sıralar yeni filmi Jurassic World: Rebirth ile gündemde.

InStyle dergisine konuşan ödüllü oyuncu, "Sanırım bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm ve terapistimle konuşmaya karar verdim. Ama sosyal medya hesabı açmak, benim temel değerlerime aykırı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Çünkü beklenti de çok yüksek..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA BASKI VAR"

Oyuncu, Universal Pictures film şirketinden bir e-posta geldiğini söyledi ve "Bana e-postada Jurassic World: Rebirth'ün vizyona girmesiyle birlikte Instagram'a katılmayı düşünür müsün?' diye sordular. Sosyal medyaya katılmam için çok fazla baskı var" diye ekledi.

“Bunu yaparken olduğum kişiye sadık kalmanın bir yolu var mı? Yapabileceğimi düşünmüyorum" diyen oyuncu, bazen markası The Outset'in sayfasında hayranlarına sürpriz yapıyor.