Scarlett Johansson'ın başı yapay zeka ile dertte: Gerçeklikle bağımızı kaybetme riskimiz var
Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapay zeka kullanımı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson yapay zeka tarafından oluşturulan bir reklamda adının ve yüzünün kullanılmasıyla gündeme gelmişti.
Scarlett Johansson,kendisinin ve bazı ünlülerin deepfake videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından yapay zeka kullanımı hakkında yasa çağrısında bulundu. CNN'e konuşan yıldızı, "Benim benzerimin yer aldığı yapay zeka tarafından oluşturulmuş videonun çevrimiçi olarak yayıldığını ve ilgi gördüğünü fark ettim" dedi.
"GERÇEKLİKLE BAĞIMIZI KAYBETME RİSKİMİZ VAR"
Amerikalı oyuncu "Ben antisemitizme veya herhangi bir tür nefret söylemine tahammülü olmayan Yahudi bir kadınım. Ancak, yapay zeka tarafından yaratılan bu nefret söyleminin çok daha büyük bir tehdit olduğuna da kesinlikle inanıyorum. Mesajı ne olursa olsun, yapay zekanın kötüye kullanımını ortaya koymalıyız, aksi takdirde gerçeklikle bağımızı kaybetme riskimiz var" açıklamasında bulundu.
"YAPAY ZEKANIN KURBANI OLDUM"
"Ne yazık ki yapay zekanın kurbanı oldum, ancak gerçek şu ki yapay zeka tehdidi her birimizi etkiliyor" diyen oyuncunun yer aldığı videoda Adam Levine, Mila Kunis, Lenny Kravitz, Mark Zuckerberg, Sacha Baron Cohen, Ben Stiller, Natalie Portman, David Schwimmer gibi isimler de yer alıyor.
Benzer bir olay daha önce Tom Hanks'in de başına gelmişti. Oscar ödüllü oyuncu, diş sağlığı hakkında yapılan bir reklamda kendi görüntüsünün kullanıldığını ancak görüntüsünün yapay zeka ile yapıldığını ve izninin alınmadığını söylemişti.
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