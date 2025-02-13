Scarlett Johansson'ın başı yapay zeka ile dertte: Gerçeklikle bağımızı kaybetme riskimiz var

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson yapay zeka tarafından oluşturulan bir reklamda adının ve yüzünün kullanılmasıyla gündeme gelmişti.



Scarlett Johansson,kendisinin ve bazı ünlülerin deepfake videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından yapay zeka kullanımı hakkında yasa çağrısında bulundu. CNN'e konuşan yıldızı, "Benim benzerimin yer aldığı yapay zeka tarafından oluşturulmuş videonun çevrimiçi olarak yayıldığını ve ilgi gördüğünü fark ettim" dedi.

"GERÇEKLİKLE BAĞIMIZI KAYBETME RİSKİMİZ VAR"



Amerikalı oyuncu "Ben antisemitizme veya herhangi bir tür nefret söylemine tahammülü olmayan Yahudi bir kadınım. Ancak, yapay zeka tarafından yaratılan bu nefret söyleminin çok daha büyük bir tehdit olduğuna da kesinlikle inanıyorum. Mesajı ne olursa olsun, yapay zekanın kötüye kullanımını ortaya koymalıyız, aksi takdirde gerçeklikle bağımızı kaybetme riskimiz var" açıklamasında bulundu.

