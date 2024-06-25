Scarlett Johansson'ın "Jurassic World 4" heyecanı

"Marriage Story", "Lucy", "Ghost in the Shell" ve "Bir Konuşabilse" gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, 2025 yazında vizyona girecek olan "Jurassic World 4" filminde başrol oynadı.
Filmde Mahershala Ali, Jonathan Bailey gibi isimlerle rol alan Johansson, projede başrol oynamasıyla ilgili ilk kez konuştu.
ComicBook'a konuşan ünlü isim, "Ben büyük bir Jurassic Park hayranıyım. Sinemada izlediğimi hatırladığım ilk filmlerden biri. Bunu çok canlı gördüğümü hatırlıyorum. Hayat değiştiren bir şey gibiydi. Akıllara durgunluk vericiydi. Ne kadar heyecanlandığımı anlatamam" ifadelerini kullandı.
Senaryonun David Koepp tarafından kaleme alınmasıyla ilgili de konuşan Scarlett Johansson, şöyle dedi:
"Senaryo çok inanılmaz. David Koepp yazdı. Yaklaşık 30 yıl sonra senaryoyu yazmak için geri döndü. Bu konuda o kadar tutkulu ki bu harika bir şey."
"Jurrasic World 4" 2 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak.
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