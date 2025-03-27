Scooby-Doo efsanesi dizi oluyor

Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne gibi karakterlerin yer aldığı Scooby-Doo, birçok çocuğun gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Ünlü çizgi film, yeniden ekranlara gelecek.



DİZİSİ ÇEKİLECEK



Live-action versiyonu çekilecek dizinin Netflix'de yayınlanacağı açıklandı. Warner Bros.'un yapımcılığını üstleneceği dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi 8 bölümden oluşacak.

Dizide Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne, kampta gerçekleşen gizemli bir cinayeti çözmeye çalışacak.

Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'nin rol aldığı Scooby-Doo filmi 2002'de vizyona girdi. Aynı kadro 2004 yılında Scooby-Doo: Monsters Unleashed adlı filmde bir araya geldi.



Canlı çekim olarak da adlandırılan live-action, "gerçek" oyuncuların yer aldığı yapımlar için kullanılan bir terimdir.

