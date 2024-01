Scorpions'tan ikinci konser müjdesi: 8 yıl aradan sonra İstanbul'da

Dünya çapında üne sahip Alman heavy metal grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla düzenleyeceği turne kapsamında 23 Mayıs'ta Türkiye'de konser vereceğini açıklamıştı. Biletlerin hemen tükenmesi üzerine grup konser sayısını ikiye çıkardı.



Türkiye'de en son 2016'da konser veren heavy metal grubu Scorpions, 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Biletleri saatler içinde tükenen konserin ikincisi 25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek. İkinci konserin biletleri 15 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de satışa çıkacak.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.



Her biri rock tarihine geçmiş, nesiller boyunca dinlenmiş, dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkıları arka arkaya dinleyebileceğiniz konserde Alman grup Scorpions unutulmaz bir performans sergileyecek!