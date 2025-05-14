Sean Penn, Hollywood'un dışladığı yönetmene sahip çıktı
Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Sean Penn, hakkındaki iddialar nedeniyle tepki çeken yönetmen Woody Allen'e destek verdi.
Sean Penn, 1999 yılında Sweet and Lowdown adlı filmde birlikte çalıştığı yönetmen Woody Allen hakkında konuştu. Filmdeki rolü sayesinde Oscar'a aday gösterilen Penn, "O filme bayılıyorum. Eğer doğru şey gelirse onunla hiç düşünmeden çalışırdım." dedi.
Yönetmen Woody Allen, evlat edindiği kızı Dylan Farrow tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.
Penn daha sonra Allen'a yönelik iddialara atıfta bulunarak "Kimseyi yüzde 100 bunun olduğunu veya bunun olmadığını veya benzeri bir şey olduğunu söyleyecek kadar iyi tanımıyorum. Her şeyi okumadım ama hikayelerin çoğu, güvenmeyeceğim kişiler tarafından anlatılıyor." ifadelerini kullandı.
"SUÇLU OLDUĞU KANITLANMADI"
Penn, "Sadece bir saniye duralım, demek istediğim bu. Suçlu olduğu kanıtlanmadığını görüyorum, bu yüzden onu masum kabul ediyorum. Onunla yine çalışırdım." diyerek Allen'a destek verdi.
Woody Allen, Dylan Farrow'un kendisine yönelik taciz iddialarının ardından Hollywood'dan uzaklaştı.
Yönetmenin eşi Soon-Yi, aslında Allen'ın eski eşi Mia Farrow'un evlatlık kızı. Yönetmen, Mia Farrow ile birlikte iken Soon-Yi ile gizli bir ilişkiye başlamış ve daha sonda Farrow'dan ayrılarak Soon-Yi ile evlenmişti.
Yönetmenin aile içi ilişkileri uzun yıllar gündem olmayı başarmıştı. Yönetmenin Mia Farrow ile birlikte evlat edindiği Dylan Farrow ise yıllar sonra yönetmeni cinsel tacizle suçlamış ve yönetmen tüm suçlamaları reddetmişti.
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