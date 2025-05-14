Sean Penn, Hollywood'un dışladığı yönetmene sahip çıktı

Sean Penn, 1999 yılında Sweet and Lowdown adlı filmde birlikte çalıştığı yönetmen Woody Allen hakkında konuştu. Filmdeki rolü sayesinde Oscar'a aday gösterilen Penn, "O filme bayılıyorum. Eğer doğru şey gelirse onunla hiç düşünmeden çalışırdım." dedi.

Yönetmen Woody Allen, evlat edindiği kızı Dylan Farrow tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

Penn daha sonra Allen'a yönelik iddialara atıfta bulunarak "Kimseyi yüzde 100 bunun olduğunu veya bunun olmadığını veya benzeri bir şey olduğunu söyleyecek kadar iyi tanımıyorum. Her şeyi okumadım ama hikayelerin çoğu, güvenmeyeceğim kişiler tarafından anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

"SUÇLU OLDUĞU KANITLANMADI"

Penn, "Sadece bir saniye duralım, demek istediğim bu. Suçlu olduğu kanıtlanmadığını görüyorum, bu yüzden onu masum kabul ediyorum. Onunla yine çalışırdım." diyerek Allen'a destek verdi.