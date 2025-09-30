Sebastapolis Antik Kenti'nde bu sezonun kazı çalışmaları sona erdi

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Geçmişte gladyatörlerin savaştığı Sebastapolis Antik Kenti'nin, Roma İmparatoru Trajan zamanında Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etmiş, 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlanmıştı. Bugüne kadar bir kısmı ortaya çıkarılan Sebastapolis Antik Kenti'nin büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alıyor.

"KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Antik kentteki kazıların bu yılki bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Tokat Müze Müdürlüğü'nün desteği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü.

Kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçiyle temmuz ayında başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa, sonrasında gönüllü öğrencilerin de katıldığını belirtti.

"Kazı çalışmalarımızı bu yıl eylül ayı itibarıyla tamamlamış olduk" diyen Yiğitpaşa, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Geleceğimiz Miras Projesi' var. Gerekli başvurularımızı yaptık. Olursa bu kapsamda daha uzun süre kazı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.