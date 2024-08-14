2018'de 61 yaşındayken yaşamına son veren ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı film oluyor. A24'ün yapımını üstlendiği, Tony adı verilen film için hazırlıklar başladı.

Variety'nin aktardığına göre; Tony'nin senaryosu, Lou Howe ve Todd Bartels tarafından yazıldı.

Projeyi yönetmesi için Matt Johnson'la görüşülürken; oyuncu Dominic Sessa ile de ünlü şef ve seyahat belgeselcisini canlandırması için görüşmeler başladı.

Biyografik filmin Bourdain'in hayatının hangi dönemini kapsayacağı henüz bilinmiyor.

Sevilen şef Anthony Bourdain, 8 sezon boyunca ekranlara gelen "No Reservations" ve sunuculuğunu üstlendiği "Bilinmeyen Parçalar"la (Parts Unknown) seyahat ve dünya yemeklerinin yüzü olmuştu.