Şef Anthony Bourdain'in hayatı film oluyor

Bilinmeyen Parçalar'la izleyiciyle buluşan ve Mutfak Sırları adlı kitabıyla ünlü olan ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı film oluyor.

Şef Anthony Bourdain'in hayatı film oluyor

2018'de 61 yaşındayken yaşamına son veren ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı oluyor. A24'ün yapımını üstlendiği, Tony adı verilen film için hazırlıklar başladı.

Variety'nin aktardığına göre; Tony'nin senaryosu, Lou Howe ve Todd Bartels tarafından yazıldı.

Projeyi yönetmesi için Matt Johnson'la görüşülürken; oyuncu Dominic Sessa ile de ünlü şef ve seyahat belgeselcisini canlandırması için görüşmeler başladı. 

Biyografik filmin Bourdain'in hayatının hangi dönemini kapsayacağı henüz bilinmiyor.

Sevilen şef Anthony Bourdain, 8 sezon boyunca ekranlara gelen "No Reservations" ve sunuculuğunu üstlendiği "Bilinmeyen Parçalar"la (Parts Unknown) seyahat ve dünya yemeklerinin yüzü olmuştu.

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