Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde 9 oyunu ücretsiz sahneleyecek

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 9 oyun ücretsiz sahnelenecek. Oyunların davetiyeleri, 20 Mart'tan itibaren gişelerden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden veya Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek. Davetiyeler iki kişiyle sınırlı olacak.



Ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak oyunlar arasında "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Yaftalı Tabut", yeni oyun "Oscar", "Zehir", "Fosforlu Cevriye", "Yatak Odası Komedisi", "Veba", "Hayat Der Gülümserim" ve "Çingene Boksör" yer alıyor.

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