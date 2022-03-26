Şehir Tiyatroları'ndan Dünya Tiyatro Günü’ne özel ücretsiz oyunlar

Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz olarak sahnelenecek 9 oyunla sanatseverlerle bir araya gelecek.



27 Mart'ta sahnelenecek oyunlar:



Gül'e Ağıt (Ümraniye Sahnesi), Antigone (Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi), Yatak Odası Komedisi (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi), Kutlama (Müze Gazhane Büyük Sahne), Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Fatih Reşat Nuri Sahnesi), Bekçi İle Postacı (2 Seans: Gaziosmanpaşa Sahnesi ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi), Benim Güzel Pabuçlarım (Kağıthane Sadabad Sahnesi) ve Herkes Sihirbaz Olacak (Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi).