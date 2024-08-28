İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü olacak. Avrupa Yakası, Elif Ana, Kimya, Anneler ile Kızları, Şen Yuva ve Abimm gibi yapımlarla tanınan oyuncu, 3 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Danışma Kurulu; müzisyen ve besteci Cem İdiz, Türk tiyatrosu alanında yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tanınan araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, eğitimci ve yönetmen Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Tamer Levent, yazar, iletişim uzmanı, yazar ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay’dan oluşuyor.

