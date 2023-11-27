Şehit Aybüke öğretmenin hayatını anlatan filme memleketi Çorum’da gala

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmin galasına şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve filmin senaristi Uğur Kılıç da katıldı. Duygusal anların yaşandığı galada filmi izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.



Filmi izlerken çok duygulandıklarını dile getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Allah o günlere tekrar bizleri geri götürmesin. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen ve daha niceleri 300’ün üzerindeki öğretmenimiz şu anda görevinin başında olan öğretmenlere ışık tutuyor. Şehit öğretmenlerimizin hayatı filmden öncede biliniyordu anca filmde daha da bilinir hale gelecek. Öğretmenlerimizi kutluyoruz. Onların görevlerinin ne kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha gömüş olduk. Hepsine müteşekkiriz” dedi.



Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ise, filmin hazırlanmasında katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, “Öncelikle şehit olan öğretmenlerimizi tekrar şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğretmen olacak evlatlarımız bu filmi bir kere değil defalarca izleyerek burada verilen mesajın ne olduğunu ne anlatılmak istediğini öğrencilerimize anlatmalılar. Bu, ülkemizin geleceği için birlikte hareket etmemiz, birlikte olmamıza vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

