Şehit Aybüke Yalçın kimdir? ("Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi oyuncuları)

Çorumlu Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.



Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşları hem de öğrencilerinin gönlüne taht kurdu.



Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı.



Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yalçın, Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AYBÜKET: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCU KADROSU



Vefatının üzerinden 6 yıl geçen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı. Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, Aybüke öğretmenin babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer aldı.

