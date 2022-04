Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti

ESTELLE HARRIS KİMDİR?



1928’de New York’ta şekerci dükkanına sahip Polonyalı göçmenlerin çocuğu olarak doğan Estelle Harris, Pittsburgh banliyösünde büyüdü. Sonra doğduğu şehre geri döndü ve kocası Sy Harris ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları doğdu.



1977’de çocuklarını yetiştirirken çeşitli amatör topluluk tiyatrolarında oynamaya başladı ve The Suite Life of Zach ve Cody, iCarly, Curb Your Enthusiasm, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch gibi birçok yapımda başrol oynadı.

En çok Seinfeld dizisindeki Estelle Costanza rolüyle tanınan Harrisa, Toy Story serisinde Mrs. Potato Head, The Suite Life of Zack & Cody'de Muriel ve Tarzan II'de Mama Gunda rollerine hayat verdi.