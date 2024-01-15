Seinfeld ile tanınan Peter Crombie hayatını kaybetti

1989'dan 1998'e kadar süren "Seinfeld" dizisinin dördüncü sezonunda canlandırdığı "Çılgın Joe Davola" karakteriyle tanınan Peter Crombie, 71 yaşında hayatını kaybetti.
ESKİ EŞİ DUYURDU
Acı haberi ünlü oyuncunun eski eşi Nadine Kijner sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı. Crombie'yle düğünlerinden fotoğraflarını paylaşan Kijner, şu ifadeleri kullandı:
"Eski eşimin öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi çünkü sen nazik, fedakar, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin."
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLMADI
TMZ'ye konuşan Kijner, Peter Crombie'nin kısa süren bir hastalık döneminin ardından öldüğünü söyledi. Öte yandan oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Kijner, sözlerine "En nazik, en şefkatli, en fedakâr, en düşünceli adamdı. Herkes tarafından sevilirdi, cömertti ve hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir söz söylemezdi" diye devam etti.
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
"Seinfeld"in kadrosuna 1992'de katılan ve Jerry Seinfeld'e dehşet saçan ve eziyet eden "Çılgın Joe Davola" karakterini canlandıran Peter Crombie, "Perfect Strangers", "Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine), "The Doors', 'Katil Doğanlar" (Natural Born Killers), "Law & Order" ve "Bozulan Yeminler" (Broken Vows) gibi yapımlarda rol aldı.
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