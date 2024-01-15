Seinfeld ile tanınan Peter Crombie hayatını kaybetti

1989'dan 1998'e kadar süren "Seinfeld" dizisinin dördüncü sezonunda canlandırdığı "Çılgın Joe Davola" karakteriyle tanınan Peter Crombie, 71 yaşında hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİ DUYURDU

Acı haberi ünlü oyuncunun eski eşi Nadine Kijner sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı. Crombie'yle düğünlerinden fotoğraflarını paylaşan Kijner, şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimin öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi çünkü sen nazik, fedakar, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin."