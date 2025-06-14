Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler
Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın aldığı Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı.
Ali Atay’ın yönetmenliğine imza attığı ve aynı zamanda senaryosunu Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı Sekizinci Aile, aile içinde yaşanan çekişmelerin trajikomik olaylarla iç içe geçtiği dünyanın kapılarını aralayacak.
KADRODA KİMLER VAR?
Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.
SEKİZİNCİ AİLE NE ANLATIYOR?
Dizide tekstilci olan Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en güçlü ailesi olmasına varan yolculuğunun ve bu gücü koruma çabalarının hikayesi anlatılıyor.
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