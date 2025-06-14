Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler

KADRODA KİMLER VAR? Dizide Haluk Bilginer , Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.

SEKİZİNCİ AİLE NE ANLATIYOR?



Dizide tekstilci olan Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en güçlü ailesi olmasına varan yolculuğunun ve bu gücü koruma çabalarının hikayesi anlatılıyor.

