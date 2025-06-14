Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler

Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.

Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler

Başrollerinde , Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın aldığı Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı.

Ali Atay’ın yönetmenliğine imza attığı ve aynı zamanda senaryosunu Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı Sekizinci Aile, aile içinde yaşanan çekişmelerin trajikomik olaylarla iç içe geçtiği dünyanın kapılarını aralayacak.

Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler - 1

KADRODA KİMLER VAR?

Dizide , Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.

Sekizinci Aile dizisinden ilk kareler - 2

SEKİZİNCİ AİLE NE ANLATIYOR?

Dizide tekstilci olan Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en güçlü ailesi olmasına varan yolculuğunun ve bu gücü koruma çabalarının hikayesi anlatılıyor.

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