Selahattin Paşalı ekranlara dönüyor

Son olarak Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı eserinden aynı adla uyarlanan dizide başrol oynayan Selahattin Paşalı'nın yeni projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya aktardığı Nahid Sırrı Örik’in çok sevilen eseri Kıskanmak'tan uyarlanan dizide başrol oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Zafer Yılmaz kaleme alırken; projenin yönetmen koltuğunda da Nadim Güç oturacak.

Zonguldak’ın bir kasabasında geçen Kıskanmak, iki kardeş arasındaki kıskançlığı ve onların çevrelerinde yaşanan sarsıcı olayları alıyor.