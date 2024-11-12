Selda Bağcan, Amerika konserlerini iptal etti

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Selda Bağcan, “Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.