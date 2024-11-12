Selda Bağcan, Amerika konserlerini iptal etti

Usta sanatçı Selda Bağcan, Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşadığı için konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Selda Bağcan, Amerika konserlerini iptal etti

Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden , son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşayan Bağcan, hasta yatağından paylaşım yaptı.

Selda Bağcan, Amerika konserlerini iptal etti - 1

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

, “Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...