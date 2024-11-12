Selda Bağcan, Amerika konserlerini iptal etti
Usta sanatçı Selda Bağcan, Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşadığı için konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşayan Bağcan, hasta yatağından paylaşım yaptı.
"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Selda Bağcan, “Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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