Selda Bağcan Harbiye'de konser verecek

Selda Bağcan, 8 Temmuz Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konserde Selda Bağcan'a Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konserlerinde kendi özgün protest besteleri ve halkın çok sevdiği türküleri söylemeyi seven Selda Bağcan, “Gesi Bağları”, “Yaylalar”, “Mehmet Efendi”, “Neredesin Sen”, “Sivas’ın Yolları”, “Yuh Yuh” gibi hemen hemen her konserinde seyircisinin çok sevdiği ve seyircisiyle bir ağızdan söylediği repertuarı ile müzikseverlerle buluşacak.