Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco'dan ortak albüm

Son dönemde "Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile ortak bir albüme imza attı.

Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco'dan ortak albüm

Yer aldığı projeler ve listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı. Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.

"Kill Em with Kindness" ve "Same Old Love" gibi parçalarda birlikte çalışan ikili, 2019 yılında "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya gelmişti. Çift, son olarak 2023'te "Single Soon" adlı parçada birlikte çalıştı.

Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco'dan ortak albüm - 1

ORTAK ALBÜM ÇIKARDILAR

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık aşklarını dile getiren çiftin gizli projesi ortaya çıktı. Ünlü çift "I Said I Love You First" adlı albümlerini duyurdu.

Albümden "Scared of Loving You" adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturan çiftin albümü 21 Mart'ta yayınlanacak. Şarkının sözleri , Blanco ve Finneas tarafından yazıldı.

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