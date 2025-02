Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco'dan ortak albüm

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı. Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.

"Kill Em with Kindness" ve "Same Old Love" gibi parçalarda birlikte çalışan ikili, 2019 yılında "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya gelmişti. Çift, son olarak 2023'te "Single Soon" adlı parçada birlikte çalıştı.