Selena Gomez ile nişanlısı Benny Blanco'dan ortak albüm
Son dönemde "Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile ortak bir albüme imza attı.
Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı. Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.
"Kill Em with Kindness" ve "Same Old Love" gibi parçalarda birlikte çalışan ikili, 2019 yılında "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya gelmişti. Çift, son olarak 2023'te "Single Soon" adlı parçada birlikte çalıştı.
ORTAK ALBÜM ÇIKARDILAR
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık aşklarını dile getiren çiftin gizli projesi ortaya çıktı. Ünlü çift "I Said I Love You First" adlı albümlerini duyurdu.
Albümden "Scared of Loving You" adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturan çiftin albümü 21 Mart'ta yayınlanacak. Şarkının sözleri Selena Gomez, Blanco ve Finneas tarafından yazıldı.
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