Selena Gomez konuk oyuncu olacak
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklandı.
Disney yıldızı olarak ün kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in yeni projesi açıklandı. Variety'nin haberine göre, Gomez "Alex Russo" rolüne geri dönüyor. Oyuncu, Wizards Beyond Waverly Place adlı dizinin 2. sezonuna konuk olacak. Gomez, dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.
Selena Gomez, 2007-2012 yılları arasında Disney dizisi Waverly Büyücüleri'nde aynı rolü canlandırmıştı.
Spin-off dizisi Wizards Beyond Waverly Place ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında izleyiciyle buluştu. Gomez'in dizinin iki bölümünde yer alacağı açıklandı.
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