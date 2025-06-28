Selena Gomez konuk oyuncu olacak

Disney yıldızı olarak ün kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in yeni projesi açıklandı. Variety'nin haberine göre, Gomez "Alex Russo" rolüne geri dönüyor. Oyuncu, Wizards Beyond Waverly Place adlı dizinin 2. sezonuna konuk olacak. Gomez, dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

