Selman Nacar’ın Tereddüt Çizgisi adlı yapımı Zürih Film Festivali’nde En İyi Film seçildi

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi "Tereddüt Çizgisi", dünyanın önde gelen festivallerinden Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülüyle döndü. Dünyanın dört bir yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan "Tereddüt Çizgisi", en iyi film ödülüne verilen Golden Eye Ödülü’nü kazandı.



Ödül törenine katılan yönetmen Selman Nacar, "Böyle güzel anlar insana zorlu sinema yolculuğunda umut ve güç veriyor. Umarım film bu vesileyle daha çok insanla buluşur ve izleyenleri bugün daha da çok ihtiyaç duyduğumuz adalet kavramı üzerine düşündürür" şeklinde konuştu.

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği "Tereddüt Çizgisi"nde, avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken ona Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği "Tereddüt Çizgisi"nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun