Selvi Boylum Al Yazmalım telif davasında yeni karar

Yönetmen Ali Özgentürk, geçtiğimiz yıllarda Lübnan asıllı şarkıcı Jehan Barbur'a intihal davası açtı. Davada, Yeşilçam klasiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı sinema eserindeki bazı dizelerin Barbur'un çıkardığı "Evim Neresi" adlı albümde izinsiz kullanıldığı öne sürüldü. Özgentürk, şarkının 6 satırının kendi senaryosundan alındığını öne sürerek 151 bin lira tazminat talep etmişti.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI



Sabah'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. "Selvi Boylum Al Yazmalım" isimli şarkının sözünün Jehan Barbur ile davacı Ali Özgentürk'e ait olduğunun albüm kayıtlarında ve yayınlanan klibin başlangıcında belirtilmesine eserin yayınlanmasının devamına karar verdi.



Karara itiraz eden Ali Özgentürk, şarkının sözünün senaryosundan faydalanılarak oluşturulduğunu ifade etti. Talebi değerlendiren üst mahkeme Ali Özgentürk'ün talebini kabul ederek dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderdi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

