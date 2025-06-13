Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor

Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in hayatını konu alan dizinin başrol oyuncusu açıklandı.

Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor. Merakla beklenen dizinin adı "Usta" olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Usta dizisinin başrol oyuncusu oldu.

8 bölümlük dizinin senaryosunu Başar Başaran kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Umur Turagay üstlenecek.

Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor - 1

Dijital bir platformda yayınlanması planlanan , Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsünü anlatacak.

Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor - 2 Semih Sayıner/1981

BARIŞ MANÇO FİLMİNDE ROL ALACAKTI

Öte yandan,  Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını konu alan filmde rol alacaktı ancak film iptal edildi.Yönetmen koltuğunda Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturması planlanan film hakkında Ekin Koç açıklamalarda bulunmuştu.

Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor - 3

"RAFA KALKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

Ekin Koç: Barış Manço filmi rafa kalktı

Ekin Koç: Barış Manço filmi rafa kalktı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...