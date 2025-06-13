Semih Saygıner'i canlandıracak isim belli oldu: Usta dizisi geliyor

"RAFA KALKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Filmin ertelenmesiyle ilgili Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.