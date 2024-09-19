Senarist Can Sinan Tekgündüz hayatını kaybetti

"Tatar Ramazan", "O Hayat Benim" ve "İffet" gibi dizilerin senaryosunu kaleme alan Can Sinan Tekgündüz, hayatını kaybetti.



Tekgündüz'ün ölüm haberini yönetmen Hamdi Alkan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Alkan, "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.