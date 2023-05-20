Senaristlerin ardından oyuncular da greve gidiyor

Hollywood'da Senaristler Birliği'nin (WGA) grevi ile başlayan hareketlilik kolay kolay durulacak gibi görünmüyor. Şimdi de 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği'nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, greve gidilmesi konusunda bir yetki oylaması yaptı ve sonuçta grev kararı oy birliği ile sendika yetkililerine verildi.



Bu durumda yapımcılarla, stüdyolarla ve yayıncılarla yapılacak görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Oyuncular Birliği'nin yöneticileri iş durdurma çağrısı yapabilecek. Bu hareketin, işverenlerle müzakerelere girerken el güçlendirmek için bir taktik olduğu düşünülüyor. Oylama, 7 Haziran'da başlaması planlanan müzakereler öncesinde 5 Haziran'da sona erecek.

"GREV İLK SEÇENEK DEĞİL, SON ÇARE"



Beyazperde'nin haberine göre, sendikanın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve olası bir grev muhtemelen bu tarihte başlayacak. SAG-AFTRA başkanı Fran Drescher yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Çok uzun bir süre sonra ilk kez, üye liderliğimiz müzakere komitesinde ve Ulusal Kurul seviyelerinde bir grev yetkisi ile ilerleme konusunda dayanışma içinde duruyor. İhtiyaç kendini gösterirse, tam anlamıyla organize olmalıyız. Grev olasılığı ilk seçenek değil, son çaredir. Babamın her zaman dediği gibi, 'İhtiyaç duyup sahip olmamaktansa sahip olmak ve ihtiyaç duymamak daha iyidir!"



SAG-AFTRA en son 2000 yılında altı ay süren bir greve gitmişti. Bu sefer masada enflasyon, dijital platform tazminatları, uzun aralar veren ve artık daha kısa süren TV sezonları, yapay zeka konusunda hızla artan endişeler ile ilgili birçok sorun var.