Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’ 9 Nisan’da başlıyor

Oyuncu Şenay Gürler ile Özgün Çoban’ın rol aldığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’, 9 Nisan'da DasDas Atölye’de ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’ 9 Nisan’da başlıyor

Haberler 05.04.2022 - 17:37

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Oyuncu Şenay Gürler ve Özgün Çoban İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın kaleme aldığı ‘Medea’ya Göre Ahlak’ oyununda bir araya geldi. 

Yeşim Özsoy’un yönettiği oyun, ‘kadın’ ve ‘ahlak’ konularını farklı bakış açılarıyla tartışmaya açıyor.

Oyun, insanlığın en eski tartışmalarından olan 'ahlak' kavramını bir karakter olarak seyirci karşısına çıkarıyor.

'Ahlak' karakterini Çoban canlandırırken, 'Medea' karakterini Gürler üstleniyor. ‘Medea’ya Göre Ahlak’, 9 Nisan Cumartesi akşamı 21.00’da DasDas Atölye’de prömiyer yapacak.

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