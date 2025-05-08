Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi'nin 26 yıl sonra devamı geliyor

Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi'nin yönetmeni Gil Junger, People'a verdiği röportajda; ilk filmin yapımcısı Andrew Lazar'la birlikte yeni bir üçleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Başrollerini Julia Stiles ve Heath Ledger'ın paylaştığı, 199 yapımı Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi, 26 yıl sonra üç devam filmiyle geri dönüyor.

İlk filmin adı Flörtten Nefret Etmemin 10 Sebebi olacak. Ardından Evlilikten Nefret Etmemin 10 Sebebi ve Çocuklardan Nefret Etmemin 10 Sebebi projeleri gelecek.

Julia Stiles'la yeniden çalışmayı çok istediğini ifade eden ünlü yönetmen, çalışmaların sürdüğünü ancak oyuncu kadrosunun detaylarının henüz belli olmadığını ifade etti.

Gil Junger, "Eğer asıl oyuncu kadrosu projeye sıcak bakarsa ve onlara kameo ya da daha büyük roller verebilirsem çok mutlu olurum" dedi.