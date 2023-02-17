Senegalli ressam Kalidou Kasse, depremzedeler için bir eserini bağışladı

Kasse, “Acınızı paylaşmak ve dayanışma göstermek için eserimi bağışlamaya karar verdim. Bugün Türkiye böyle bir trajedi yaşıyor ama yarın bir başka ülke de olabilir” dedi.



Sağman da “23 Şubat’ta Büyükelçiliğimizde Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumlarımızla bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte Senegalli sanatçılar ve sporcuların yapacakları bağışları açık arttırmayla satıp, depremzedelerimizin hayatını bir nebze de olsun kolaylaştırmak istiyoruz” diye konuştu.