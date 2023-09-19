Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlendi

CSO Ada Ankara yerleşkesindeki Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında verildi. Konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ile çok sayıda başkentli izledi.

Selim Terzi, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilerin 16 gün boyunca kültür ve sanata dair pek çok etkinliğe ulaşabileceğini belirtti.