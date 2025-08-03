Sepultura ve Epica İstanbul'da dinleyiciyle buluştu

Dark Sun Metal Festival'in açılış konserini Türk metal grubu Helak gerçekleştirdi. Ardından yerli hardcore/punk sahnesinin tanınan isimlerinden Radical Noise grubu dinleyiciyle buluştu.



Sepultura, müzik grubunun 40. yıl veda turnesi kapsamında konser verdi. Grup; Territory, Roots Bloody Roots, Refuse/Resist gibi sevilen parçalarını seslendirerek, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden müzisyen Ozzy Osbourne için saygı duruşunda bulundu.



Festival kapsamında ayrıca Türk senfonik metal grubu Knight Errant'ın yanı sıra Danimarkalı Myrkur da sahneye çıktı.



Hollandalı müzik grubu Epica da hayranlarıyla buluşarak Cross the Divide, Sensorium ve Cry for the Moon gibi eserleri yorumladı.