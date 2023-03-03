Seramik sanatçısı Nuray Erden Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü'nü depremzedeler için alacak

GÖRME ENGELLİLER YARARINA BAŞLAYAN PROJE DEPREMZEDELERE UZANDI

Nuray Erden, 1998 yılında ortağı ile başlattıkları sanat çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleri yararına yürüttüklerini, 9 yıl önce de görme engellilerin sanata erişimini kolaylaştırmaya karar verdiklerini anlattı.



Görme engellilerin görsel sanatlara ulaşamadığını, bu nedenle dokunulabilir eserler üretip sergiler açtıklarını anlatan Erden, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Örnekköy'de Dokunulabilir Sanatlar Müzesini kurduklarını belirtti.

Modern sanat dönemindeki ressamların eserlerini çamurla kabarttıklarını ve görme engellilerin de algılayabileceği bir replikaya dönüştürdüklerini ifade eden Erden, müzeye olan yoğun ilgi ve engelsiz sanat çalışmaları sayesinde AP'den ödül daveti aldığını aktardı.



Erden, kendisini gururlandıran ödülü sanatçı dostları, sanata destek veren kurumlar ve tüm kadınlar adına alacağını söyleyerek, "Ödülü depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, ayrıca yakınlarını kaybeden, yaralanan tüm depremzedeler için almak istiyorum. Çok kara günlerden geçtiğimiz bugünlerde bunun bir nebze olsun moral verebilmesi hepimiz için çok önemli" dedi.