Sergiyle deniz yaşamındaki tahribata dikkat çektiler

Festival süresince sanat ile çevresel tahribatlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini anlatan Uysal, "Dünyamızda ve ülkemizde karbon salınımına, su kaybına dikkat etmediğimiz dağınık savruk yaşadığmıız için tarımımızı turizmimizi buna endeksli tanzim edemediğimizden dolayı malesef çok sayıda balık ve su altı canlı türü yok alıyor" dedi.

Sergiye ev sahipliği yapan Uysal, sanat yoluyla denizin altında ortaya çıkan ağır tahribatı fotoğraf, resim ve diğer eserlerle dikkat çekecek bir çalışmanın ortaya çıktığını söyledi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YASAK AVLANMA



Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Selçuk da, denizlerimizdeki yaşamın olumsuzluklarına dikkati çekti. Henüz birçok denizde yaşanan kirliliğin Antalya'da ve Akdeniz'de yaşanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Selçuk, en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan denizin Akdeniz olduğuna dikkat çekerek, "Bu sergiyi hazırlamamızın nedeni, henüz canlılığını kabetmemiş Akdeniz'de canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bilgilendirme yapmak. Festival komitesi Akdeniz Foku'nu festivalin sembolü olarak kabul etti. Akdeniz foku dünyada nesli tükenmekte olan 12 memeli hayvandan birisidir. Bu nedenle çok önemli ve hassas bir canlı" şeklinde konuştu.

Sergi küratörü Gökçe, "29 sanatçının 60 eseri yer alıyor. Eserler seramik, çini, yağlı boyu, sulu boya, tekstil ve deniz yaşamından elde edilmiş kabuklardan oluşturulmuş takıdan oluşuyor" dedi.