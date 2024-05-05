Serinin son filmi olacak: Hızlı ve Öfkeli ertelendi

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Paul Walker, Jason Statham, Vin Diesel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin bugüne kadar çekilmiş birçok devam filmi bulunuyor.

10. filmle geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan "Hızlı ve Öfkeli"nin final filminden üzen haber geldi.