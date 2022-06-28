Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında?

Hayatı merak edilen 25 yaşındaki oyuncu Serra Pirinç'ten bilgiler...

Aleyna Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Orta öğretim eğitiminin ardından oyunculuğa yönelmeye karar vermiş ve Tiyatro Teras’ta oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında ‘Bizim Hikaye’ adlı televizyon dizisi ile geçen Aleyna Serra Pirinç, dizide Müjde karakterine hayat verdi.

Sonrasında Vuslat ve Mucize Doktor, Öğrenci evi gibi yapımlarda da yer aldı.



İkizler burcu özelliklerine sahip olan Aleyna Serra Pirinç, 1.68 metre uzunlukta ve 50 kilogram.

Serra Pirinç, oyuncu Neil Patrick Harris hayranı ve en sevdiği dizi ise How I Met Your Mother dizisi.



Serra Pirinç’in rol aldığı bazı diziler ve filmler:



2021 – Öğrenci Evi (İnternet Dizisi)



2020 – Mucize Doktor (TV Dizisi)



2019 – Vuslat (Ceylan) (TV Dizisi)

