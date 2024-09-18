Sertab Erener, İzmir konserini iptal etti

İzmir'deki konserini iptal eden Sertab Erener konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından hayranlarına açıklamada bulunan Erener, organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlamaması nedeniyle konserin gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Erener şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylül'de İzmir'de, biletleri hâlâ satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayamamasından ötürü iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden Temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiç birisinin benimle ilgili olmadığını belirtmek isterim. Sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak, 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicimlerimden özür dilerim.

Pek yakında sizlerle başka konserlerde buluşmak heyecanlı ile. Sizi çok seviyorum anlayışını için teşekkür ederim."