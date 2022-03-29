Sertab Erener’den TikTok konseri

Konsere TikTok’un genç yeteneklerinden Rana Türkyılmaz, Tutku Tarçın ve Mina Aydoğdu da katıldı. Genç şarkıcılar Sertab Erener’in sevilen şarkılarını ünlü şarkıcıyla birlikte seslendirdi.

TikTok, 'Dünya Kadınlar Günü' onuruna mart ayı boyunca kadın içerik üreticileri, kanaat önderleri, girişimciler, ünlü sanatçılar ve iş kadınlarıyla birlikte geniş kapsamlı bir kampanya düzenleyerek ilham vermeyi hedefliyor.

KADINLARDAN KONSERLER

Şarkıcı Sertab Erener haricinde müzik dünyasının birbirinden yetenekli kadınları bu kampanya için özel konserler düzenledi.

Kampanya kapsamında en çok dikkat çeken konserlerden biri Soft Analog konseri oldu.

2019 yılında Ankara'da kurulan Soft Analog grubu elektronika ve dans ritimlerini harmanladığı sound'uyla TikTok topluluğuna konser verdi.

Konser serisi kapsamında performans sergileyen diğer isimler ise şöyle: Aydilge, Ömür Gedik, Rana Türkyılmaz, Ayça Özefe, Samida, Beyza Doğuç, Gökçe Özgül, Berfin Mis, Elif Buse Doğan, Hazal Karadon ve Sema.