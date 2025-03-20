Sertab Erener'e dava açıldı: Şarkılarını kaldırması talep edildi

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener unutulmaz bir performansa imza atmıştı. 60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.

Sabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi.