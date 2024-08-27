Sertab Erener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Üsküdar'da sahne alacak

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Üsküdarlılar 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu gün boyu düzenlenecek çeşitli etkinliklerle yaşayacak.



Harem Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek etkinlikler 18.00 itibarıyla başlayacak. DJ performansının ardından 19.30'da Evdeki Saat, 21.30'da ise Sertab Erener müzikseverlerle buluşacak.



Kutlamalar kapsamında 11.00'de Boğaziçi'nde yat yarışı da düzenlenecek. Yarışlar oluşturulan izleme alanından takip edilebilecek.

