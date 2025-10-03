Sessiz Bir Yer 3 filminin vizyon tarihi ertelendi

Senaryo detayları gizli tutulan filmde, Krasinski’nin eşi Emily Blunt ve önceki filmlerde yer alan Noah Jupe ile Millicent Simmonds’un rol alıp almayacağı henüz açıklanmadı.

İlk olarak 9 Temmuz 2027'de vizyona gireceği açıklanan film , üç hafta ertelendi ve 30 Temmuz 2027’de vizyona gireceği duyuruldu.

Sessiz Bir Yer serisi, sessizliğin ölüm kalım meselesi haline geldiği bir dünyayı konu alıyor. İnsanları sesle avlayan kör, uzaylı yaratıkların dünyayı istila etmesi sonrası hayatta kalmaya çalışan bir aileyi anlatıyor.



Şu ana kadar üç filmden oluşan seri, dünya çapında toplamda 900 milyon doları aşkın gişe geliri elde etti.