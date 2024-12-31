Seven (Yedi) filmi Türkiye'de yeniden vizyona girecek

Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı Yedi (Seven) filmi yeniden vizyona girecek.

Seven (Yedi) filmi Türkiye'de yeniden vizyona girecek

Kayıp Kız, Dövüş Kulübü ve Zodiac gibi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın unutulmaz filmi Seven (Yedi) yaklaşık 30 yıl sonra vizyona giriyor.

Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı1995 yapımı , 24 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Seven (Yedi) filmi Türkiye'de yeniden vizyona girecek - 1

SEVEN (YEDİ) KONUSU

, iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.

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