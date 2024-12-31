Seven (Yedi) filmi Türkiye'de yeniden vizyona girecek
Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı Yedi (Seven) filmi yeniden vizyona girecek.
Kayıp Kız, Dövüş Kulübü ve Zodiac gibi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın unutulmaz filmi Seven (Yedi) yaklaşık 30 yıl sonra vizyona giriyor.
Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı1995 yapımı film, 24 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşacak.
SEVEN (YEDİ) KONUSU
Film, iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.
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