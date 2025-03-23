Severance dizisi 3. sezon onayı aldı

Ben Stiller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Adam Scott'ın başrolünü üstlendiği Severance dizisi 2. sezon finaliyle çok konuşuldu.

Britt Lower, Zach Cherry ve John Turturro gibi isimlerin rol aldığı yapım 3. sezon onayı aldı.

Dizide Tramell Tillman, Patricia Arquette, Christopher Walken, Dichen Lachman, Jen Tullock ve Michael Chernus gibi isimler rol alıyor. Dizi, iş ve özel yaşam anılarını ayıran Lumen Industries şirketinde yaşananlara odaklanıyor.