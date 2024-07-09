Şeytan Marka Giyer filminin devamı geliyor

2006 yılında vizyona giren Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filmi, güçlü kadrosu ve moda dünyasını ele alış biçimiyle kült yapımlar arasında yerini aldı. Uzun bir süredir devam filminin geleceğine dair haberler yapılsa da resmi bir açıklama yapılmamıştı.



Disney, devam filmi için çalışmalara başladığını duyurdu. İlk filmin senaristi Aline Brosh McKenna'nın devam fimini kaleme alması için görüşmeler yapılıyor.

Devam filminde hangi oyuncular yer alacağı ise henüz bilinmiyor ancak filmin geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor.

