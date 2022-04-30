Sezen Aksu’dan hayranlarına sürpriz şarkı

Haberler 30.04.2022 - 15:53
Sezen Aksu, daha önceki albümlerinde başka sanatçılar tarafından yorumlanan şarkılarını ‘Demo’ adıyla kendisi söyleyerek müzikseverlere sundu. Aksu, ‘Demo 2’ albümünün yeni şarkısını yayınlandı.
67 yaşındaki sanatçı bu kez, daha önce Tarkan’ın ve Yaşar Gaga’nın albümünde Sertab Erener tarafından seslendirilen ‘Her Şeye Rağmen’ şarkısını yorumladı.
Şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait.
Sanatçı, 2020’nin başında başladığı ‘Demo 2’ projesinde bugüne dek ‘Yetinmeyi Bilir misin?’, ‘Ben de Yoluma Giderim’, ‘Kaybedenler’ ve ‘Karşıyım’ gibi daha önce popüler olan şarkılarını yorumladı.
‘Her Şeye Rağmen’ şarkısının sözleri:
Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hâlâ?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka
Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, hâlimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum