Sezen Aksu'nun yeni albümü ilk kez NTV'de

Sezen Aksu'nun yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları"nın yayınlanmasına sayılı saatler kaldı. Yıllardır meraklana beklenen albüm nihayet müzikseverlerle buluşuyor.

Bu yıl 50. sanat yılını kutlayan Sezen Aksu yeni albümünde aşktan, hayattan, yaşadığımız zor zamanlardan damıttıklarını bir araya getiriyor.



Albüm bu gece 00.00 itibariyle tüm müzik platformlarında yayında olacak.

Yayınlanmadan önce ise albümden şarkılar, yıllardır değişmeyen bir gelenek olarak ilk kez NTV'de Gece Gündüz programında yer aldı.