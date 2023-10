"Shaft" filmiyle tanınan Richard Roundtree hayatını kaybetti

"ÇIĞIR AÇAN KARİYERİ EĞLENCENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

50 yıllık oyunculuk kariyeri olan Roundtree’yi temsil eden ajanstan yapılan açıklamada, “Onun çığır açan kariyeri, dünya çapında eğlencenin çehresini değiştirdi ve kalıcı mirası gelecek nesiller için hissedilecek. Kalplerimiz ailesiyle birlikte” denildi.

Siyah aktörlerin Hollywood’da daha fazla tanınmasına katkıda bulunan Richard Roundtree; "Inchon", "Seven", "Roots", "The Fresh Prince of Bel-Air" ve "Desperate Housewives" dizilerinin de arasında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.