Shakespeare’in kitabına 2.5 milyon dolar

William Shakespeare'in oyunlarının toplu olarak basıldığı İlk Folyo adlı kitap, 2 milyon 470 bin dolara satıldı.

Shakespeare’in kitabına 2.5 milyon dolar
Arşiv

Haberler 22.07.2022 - 09:01 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 09:02

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Shakespeare’leri karıştıran sunucu sosyal medyanın diline düştü

Shakespeare’leri karıştıran sunucu sosyal medyanın diline düştü

Category

Müzayede evi Sothebys tarafından değerli kitaplar açık arttırmasında, William Shakespeare'in oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı ve dünyada altı adet bulunduğu iddia edilen İlk Folyo adlı kitap, 2 milyon 470 bin dolara satıldı.

Açık arttırmaya çıkan diğer değerli belgeler arasında Bağımsızlık Bildirgesi’nin resmi Massachusetts eyaleti baskısının daha önce kayıt altına alınmamış bir kopyası ise rekor sayılacak bir fiyat olan 2 milyon 228 bin dolara satıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Haklar Bildirgesi’nin Virginia eyaleti tarafından onayladığını gösteren 1788 tarihli değerli belge ise Shakepeare’in kitabının fiyatını geçerek 3 milyon 75 bin dolara satıldı. Onay belgesinden dünya üzerinde 3 tane bulunduğu akratıldı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...