Shakespeare’in kitabına 2.5 milyon dolar

Müzayede evi Sothebys tarafından değerli kitaplar açık arttırmasında, William Shakespeare'in oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı ve dünyada altı adet bulunduğu iddia edilen İlk Folyo adlı kitap, 2 milyon 470 bin dolara satıldı.



Açık arttırmaya çıkan diğer değerli belgeler arasında Bağımsızlık Bildirgesi’nin resmi Massachusetts eyaleti baskısının daha önce kayıt altına alınmamış bir kopyası ise rekor sayılacak bir fiyat olan 2 milyon 228 bin dolara satıldı.



Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Haklar Bildirgesi’nin Virginia eyaleti tarafından onayladığını gösteren 1788 tarihli değerli belge ise Shakepeare’in kitabının fiyatını geçerek 3 milyon 75 bin dolara satıldı. Onay belgesinden dünya üzerinde 3 tane bulunduğu akratıldı.

