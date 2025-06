Shakira: Amerika'da korku içinde yaşıyorum

"ABD'YE TAŞINDIĞIMDA SADECE 19 YAŞINDAYDIM"

"Daha iyi bir gelecek arayışıyla bu ülkeye gelen diğer Kolombiyalı göçmenler gibi ben de ABD'ye taşındığımda sadece 19 yaşındaydım." diyen şarkıcı İngilizce öğrenmek için Leonard Cohen, Walt Whitman ve Bob Dylan gibi sanatçıların eserlerini okuduğunu söyledi.

Şu sıralar dünya turnesinde olan şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Şimdi, her zamankinden daha fazla sesimizi yükseltmeli ve bir ülkenin göç politikalarını değiştirebileceğini ancak tüm insanlara yönelik muamelenin her zaman insanca olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymalıyız."