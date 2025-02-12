Shakira dünyayı geziyor! "12 ay boyunca günde 14 saat prova yaptım"
Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda yeni albümünü yayınlayan Shakira, dünya turnesine çıktı. İlk konserini Brezilya'da veren yıldız, unutulmaz bir şova imza attı.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi. 2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Shakira, albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesini duyurmuştu.
"GÜNDE 14 SAAT ÇALIŞTIM"
48 yaşındaki şarkıcı, 11 Şubat akşamı Brezilya'da dünya turnesinin ilk konserini verdi. Kolombiyalı şarkıcının sonraki durakları ise Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru ve Kuzey Amerika olacak.
Shakira, Rio De Janeiro'daki Estádio Nilton Santos'taki performansından önce sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. Shakira, bir yıldır turne için provalarda olduğunu ve performansını mükemmelleştirmek için günde 14 saat çalıştığını açıkladı:
"Şu anda soyunma odamdan bu satırları yazıyorum. Aynadaki yansıma, her provada, her akorda, her adımda son nefesine kadar çalışan bir kadına ait. 12 ay. Günde 14 saat. Bütün bir yıl boyunca her detayı tek bir hedefle hazırladım: Size hayatımın en iyi şovunu sunmak."
ERTELEMEK ZORUNDA KALDI
Şarkıcı, turne kapsamında ABD'deki ilk konserini 2 Kasım'da verecekti ancak yoğun talep nedeniyle turnenin ilk konserini gelecek yıl mayıs ayına erteledi. Şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili hayranlarım, turne duyurumdan bu yana verdiğiniz inanılmaz destek gerçekten olağanüstüydü ve bu turne, kariyerimin en büyük turnesi haline geldi. Bilet ve daha fazla konser talebini karşılamak için artık ABD'deki stadyumlara ve daha fazla konser tarihine ihtiyaç duyacak noktaya geldik."
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