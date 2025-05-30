Shakira konseri iptal edildi: Binlerce kişi mağdur
Dünya turnesine çıkan ünlü Latin şarkıcı Shakira'nın ABD'deki konseri iptal edildi.
Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. People dergisinin haberine göre, şarkıcının Boston'daki konseri iptal edildi. Fenway Park'taki konserde Jason Aldean ve Brooks and Dunn'ın müzikseverlerle buluşmayı planlanıyordu. Ancak konsere saatler kala iptal haberi duyuruldu.
Yapılan açıklamada "Beklenmeyen koşullar nedeniyle, Shakira ve Jason Aldean ile Brooks & Dunn'ın Fenway Park'ta planlanan performansları iptal edildi." ifadelerine yer verildi. Bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bildirildi.
NEDEN İPTAL EDİLDİ?
TMZ'ye konuşan kaynaklar, konser binasındaki ve sahnedeki bazı teknik sorunlar nedeniyle konserlerin iptal edildiğini söyledi. 48 yaşındaki Shakira, konsere saatler kala fotoğraf paylaşmış ve "Merhaba Boston, ne güzel bir karşılama!" notunu düşmüştü.
Şarkıcı, 11 Şubat akşamı Brezilya'da dünya turnesinin ilk konserini verdikten sonra Peru'da gitmişti ancak sanatçı mide rahatsızlığı geçirdi ve Kolombiya'da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kaldı.
KONSERDE VİRÜS ALARMI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde kızamık hastası bir kişinin 82 bin kişilik Shakira konserine gitmesi üzerine yetkililer açıklamada bulunmuştu. People dergisinin haberine göre, konsere giden bir kişi, kızamık hastası olduğu halde şarkıcının konserine katıldı. New Jersey Sağlık Bakanlığı, bu kişinin 15 Mayıs'ta MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen konsere katıldığını açıkladı.
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