Shakira konseri iptal edildi: Binlerce kişi mağdur

Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. People dergisinin haberine göre, şarkıcının Boston'daki konseri iptal edildi. Fenway Park'taki konserde Jason Aldean ve Brooks and Dunn'ın müzikseverlerle buluşmayı planlanıyordu. Ancak konsere saatler kala iptal haberi duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Beklenmeyen koşullar nedeniyle, Shakira ve Jason Aldean ile Brooks & Dunn'ın Fenway Park'ta planlanan performansları iptal edildi." ifadelerine yer verildi. Bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bildirildi.

